Ставрополь, 8 октября, 2017, 17:58 — ИА Регнум. С приветственным словом перед участниками форума выступила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Ольга Тимофеева.

(сс) Лобачев Владимир Логотип Общероссийского народного фронта (ОНФ)

«Мы, стоящие сегодня на сцене, хотим чувствовать и быть молодыми. Этот драйв и энергетику мы хотим брать у вас, но вы не просто наше будущее, вы уже сегодня — жители своих городов, районов, — обратилась Ольга Тимофеева к участникам форума, — Что такое ОНФ? Это движение без чиновников. У нас нет корочек. Но мы контролируем ту или иную ситуацию на местах и даем власти предложения по ее изменению. У нас есть главный лидер — президент страны Владимир Путин. Что мы делаем? Мы смотрим, чтобы детям-сиротам выдавались квартиры, чтобы в снег не клали асфальт, чтобы детей в школах и детсадах кормили качественным питанием. Мы выходим на субботники, очищаем города от мусора, составляем карту свалок. Мы подсказываем, где нужно менять дороги. Мы отвечаем за страну. И мы хотим это делать вместе с вами».

Депутат Госдумы, координатор «Молодежки ОНФ» Сергей Боярский рассказал участникам форума о молодежном направлении работы ОНФ. По его словам, во многом благодаря энтузиазму и неравнодушию молодежи интерактивные площадки ОНФ, как «Дорожная инспекция ОНФ/ Карта убитых дорог», «Интерактивная карта свалок» и другие столь успешны.

«Заметив особую активность молодых, была создана новая площадка фронта «Молодежка ОНФ», — сообщил Сергей Боярский.

«Часто говорят, что за молодежью будущее, мы же уверены, что это будущее наступило. Посмотрите, как обновляется губернаторский корпус и насколько омолодилась Государственная дума. Это говорит о том, что федеральная власть готова довериться молодежи. Не ждите перемен! Творите перемены!», — заявил координатор «Молодежки ОНФ».

Руководитель департамента молодежных проектов ОНФ Игорь Кастюкевич рассказал о том, как работает новая площадка «Молодежка ОНФ».

«Сегодня молодежь уже не ищет себе оправданий и не ждет наиболее подходящего момента для старта, она готова действовать здесь и сейчас. Запуску площадки предшествовала работа по мониторингу различных социальных групп, среди которых — школьники, выпускники вузов, молодые семьи. Мы узнали, где, как и о чем они общаются. На основании этого мы разработали систему конкурсов под девизом «Время молодых». И первый конкурс получил название «Не жди перемен. Твори перемены», — сказал Игорь Кастюкевич.

Он также сообщил о том, что недавно был дан старт конкурсу «Образ будущего страны».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, молодежный форум ОНФ проходил на базе Ставропольского государственного аграрного университета. В мероприятии приняли участие порядка 250 молодых людей со всего региона, а также из соседней Калмыкии.

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