Санкт-Петербург, 8 октября, 2017, 15:18 — ИА Регнум. В первую неделю октября 2017 года возводимый в Петербурге «Лахта центр» стал самым высоким зданием в Европе. Между тем устремившийся ввысь город по-прежнему не может избавиться от десятков тысяч коммунальных квартир, в которых по-прежнему живут сотни тысяч людей.

Lakhta.center «Лахта центр»

Петербург — город контрастов

О том, что «Лахта центр» обогнал по высоте московскую башню «Федерация-Восток», сообщила 5 октября пресс-служба строящегося «Газпромом» общественно-делового центра. Тем самым одинокий небоскреб на берегу Финского залива стал высочайшим зданием Европы. Уже сейчас он возвышается на 384 метра, а к окончанию строительства в 2018 году за счет огромного шпиля достигнет проектной 462-метровой высоты и войдет двадцатку самых высоких зданий в истории человечества.

За 11 лет, прошедших с момента обнародования амбициозных планов по строительству башни «Газпрома» в Петербурге, много воды утекло в петербургских реках и каналах. Проект «Газпром-сити», переименованный в «Охта центр», так и не был реализован в первоначально выбранном месте рядом с исторической частью Петербурга.

«Небесная линия» северной столицы была спасена усилиями экспертов, градозащитников и просто неравнодушных к своему городу жителей. Проект небоскреба перенесли на окраину города, в Лахту, где он успешно реализуется, уже не вызывая приступов праведного гнева.

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С тех пор в Петербурге сменился губернатор, появилась скоростная трасса ЗСД, был построен пресловутый стадион-трансформер, выросли многоэтажные районы на бывших капустных полях вокруг города, да много чего еще произошло. А вот один из негативных «рекордов» Петербурга — первенство по количеству коммуналок — до сих пор остается в числе нерешенных городских проблем.

На уходящей неделе о нём вновь вспомнили в Законодательном собрании при обсуждении законопроекта о системе наёмных домов, призванных помочь в том числе измученным теснотой жителям коммуналок. Однако в ходе обсуждения выяснилось, что чиновники профильного жилищного комитета не владеют точными цифрами о количестве таких квартир.

В ходе ответов на вопросы депутатов со стороны представителей исполнительной власти прозвучала цифра в 16 тысяч остающихся коммуналок. Депутат Оксана Дмитриева сильно удивилась этим данным и сообщила чиновникам, что «у нас, по разным данным, от 85 до 89 тысяч коммунальных квартир в Петербурге».

В итоге глава Заксобрания Вячеслав Макаров поручил парламентской комиссии по социальной политике и здравоохранению «разобраться» с тем, откуда берутся все эти цифры, и довести истинное положение дел до сведения главы жилищного комитета Валерия Шияна и губернатора Георгия Полтавченко. «Как мы можем принимать решение, если мы даже цифр не знаем», — заметил Макаров.

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На следующий день жилищный комитет Смольного попытался внести ясность. По его данным, за период действия городской целевой программы «Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге» с 2008 года количество коммунальных квартир сократилось со 116 тысяч до 76 тысяч. «Улучшили жилищные условия <…> 90 тысяч семей, расселено 40 тысяч коммунальных квартир», — подсчитали в комитете.

По данным властей, из бюджета Санкт-Петербурга для предоставления социальных выплат для приобретения или строительства жилья с 2008 по 2016 годы выделено 15 млрд 656 млн рублей, только в 2017 году — 3 млрд 100 млн рублей. Казалось бы, внушительные цифры. Однако стоит напомнить, что на строительство одного только стадиона на Крестовском острове за примерно тот же срок было потрачено более 43 млрд рублей. Таким образом, за половину этой суммы можно было бы полностью расселить все петербургские коммуналки.

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Средние темпы расселения коммуналок составили порядка 4—5 тысяч квартир в год, за прошедшие месяцы 2017 года расселено 2420 коммунальных квартир. Если существующие темпы расселения сохранятся — а пока нет никаких признаков их ускорения — коммунальные квартиры останутся в Петербурге еще почти на 20 лет, что выглядит совершенной дикостью на фоне инвестиционных и прочих успехов городской экономики.

Акции Навального пошли вниз

Всю минувшую неделю политическая жизнь Петербурга была сконцентрирована вокруг назначенной на субботу, 7 октября, массовой акции сторонников блогера Алексея Навального на Марсовом поле. Две предыдущие подобные акции, в марте и июне, так же как и октябрьская, не были санкционированы Смольным и привели к нарушениям общественного порядка.

Напомним, выступление на Марсовом поле 12 июня, по официальным данным, собрало 3,5 тыс. человек, но СМИ оценивали количество собравшихся в 10 тысяч человек. Число задержанных в тот день оказалось рекордным для Петербурга, превысив 600 человек. Большинство из них получили решениями судов административные аресты на несколько суток и штрафы в размере до 20 тысяч рублей.

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Подготовка властей Петербурга к противодействию митингу 7 октября отличалась основательностью и шла по всем фронтам. Сторонникам оппозиционного блогера категорически отказали в согласовании акции, а суд подтвердил законность этого решения. Штаб Навального в Петербурге подвергся проверке со стороны полиции, а его главные активисты были превентивно привлечены к ответственности за нарушение порядка организации массовых мероприятий и оштрафованы на те же 20 тысяч. Затем прокуратура вручила им официальные предостережения о недопустимости проведения несанкционированного собрания. Еще троих «штабистов» задержали и оштрафовали непосредственно в день акции, но еще до ее начала.

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Тем временем само Марсово поле накануне «дня Ч» временно закрыли для проведения работ по благоустройству. Напомним, что после летнего митинга Смольный исключил эту площадь из числа городских «гайд-парков», и теперь даже малочисленные сборища на ней — вне закона. Так что закрытие Марсова поля явно проводилось не для последующего удобства оппозиционеров и ставило своей целью, вероятно, снижение количества случайных прохожих, которые могли бы оказаться здесь во время субботних событий. А раз «площадь закрыта» — то и праздно гуляющим здесь делать нечего.

Наконец, за день до «опасного дня» Смольный выступил с официальным обращением к жителям и гостям города, призвав не участвовать ни в каких незаконных акциях, не приближаться к местам их возможного проведения, где будет работать полиция, и не поддаваться на провокации организаторов таких сборищ. А полиция предупредила, что будет всех снимать на камеры, идентифицировать и наказывать за допущенное нарушение порядка.

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В результате на несанкционированную акцию 7 октября, по данным петербургской полиции, вышло 1800 человек, что почти вдвое меньше, чем 12 июня текущего года. По мнению независимых наблюдателей, снижение числа участников осенней акции по сравнению с летней оказалось еще более внушительным — не менее чем в три раза.

Тактика действий полиции и Росгвардии, несмотря на все грозные предупреждения, в этот раз оказалась намного более либеральной, чем в День России. В Петербурге были задержаны, по официальным данным, всего 38 человек, причем им вменили всего лишь нарушение ПДД во время шествия по Литейному проспекту и в тот же день отпустили даже без штрафов. Как утверждает правозащитный сайт «ОВД-Инфо», в Петербурге 7 октября задержали 68 человек. Но даже эта цифра — в 10 раз меньше числа задержанных 12 июня.

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Очевидна смена «точки приложения» силовых усилий власти с рядовых участников на организаторов несанкционированных акций, с их пресечения — на их профилактику. И, судя по незначительному количеству вышедших на улицы в Москве и Петербурге, эта тактика приносит желаемый результат. Оставшись без лидеров, не объединенная никакими внятными идеями, требованиями или даже популярными лозунгами группа поклонников Навального оказалась всего лишь неорганизованной толпой по большей части школьников и студентов, применять силу в отношении которых контрпродуктивно для самой власти.

…Бессмысленное стояние и хождение по улицам, в отсутствие ясной цели и не подогреваемое стычками с сотрудниками правопорядка, молодежной публике быстро наскучило. А холодная октябрьская погода довершила дело. Тем более что конечной точкой субботних блужданий оказалась известная «точка сбора» у станции метро «Площадь Восстания», Московского вокзала и торгово-развлекательного центра. Такого соседства оппозиционная тусовка не выдержала и рассосалась сама собой. Так что, как в известном анекдоте, «революция» и в этот раз отменяется.