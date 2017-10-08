Тегеран, 8 октября, 2017, 13:59 — ИА Регнум. Исламская Республика Иран будет относится к вооружённым силам США также, как и к террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), если Вашингтон причислит иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) к экстремистским организациям. Об этом заявил командующий Корпусом генерал Мохаммад Али Джафари, пишет сегодня, 8 октября, газета «Аль-Яум ас-Сабиа».

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«Америка сделает очередную глупость, если внесет КСИР в список террористических организаций», — сказал Джафари.

Он подчеркнул, что при подобном развитии событий КСИР будет рассматривать армию США во всем мире и особенно на Ближнем Востоке также, как и террористическую группировку «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Джафари также заявил, что введение со стороны США новых санкций против Ирана будет означать односторонний выход Вашингтона из соглашения по урегулированию проблемы иранской ядерной программы и Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

«Если санкции вступят в силу, то США надо будет вывести свои военные базы за 2 тыс. км от иранской территории, за расстояние, которое могут покрыть иранские ракеты», — сказал Джафари.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп обвинил Иран в «спонсировании» Северной Кореи. Он также объявил, что в ближайшее время примет решение о дальнейшей судьбе ядерной сделки с Ираном и СВДП. По сообщениям американских демократических СМИ, Трамп собирается разорвать сделку и вновь повысить градус противостояния с Ираном.