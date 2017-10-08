Москва, 8 октября, 2017, 13:21 — ИА Регнум. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков (Пермский край) считает, что намерения властей Саудовской Аравии развивать сотрудничество с Российской Федерацией показывает, что диктат США в отношении «государств-союзников» уже не работает. Об этом Пушков написал на своей странице в сети микроблогов Twitter сегодня, 8 октября.

Kremlin.ru Владимир Путин и Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд

«Эр-Рияд будет сотрудничать с Москвой вопреки жесткой линии США в отношении России. Важный знак: США еще влиятельны, но их диктат уже не работает», — написал Пушков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр в разговоре с представителями российских СМИ заявил, что его страна будет развивать сотрудничество с Российской Федерацией несмотря на жесткую политику США в адрес РФ.

Напомним, с 4 октября в Москве находится король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд вместе со своей многочисленной свитой. 5 октября состоялись российско-саудовские переговоры на высшем уровне.