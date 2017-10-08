Ставрополь, 8 октября, 2017, 13:19 — ИА Регнум. 8 октября в Ставрополе проходит первый Молодежный студенческий форум «Молодежка ОНФ». На базе Ставропольского государственного аграрного университета соберутся более 250 молодых людей Ставропольского края и соседней Калмыкии. Участниками форума станут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, в том числе студенты местных ВУЗов и ССУЗов.

Molodezhka.onf.ru Форум молодёжи ОНФ

В рамках форума о направлениях работы с молодежью расскажут координатор «Молодежки ОНФ» Сергей Боярский и руководитель департамента молодежных проектов Общероссийского народного фронта Игорь Кастюкевич. Общественники планируют построить работу в формате живого диалога, чтобы максимальное количество участников смогли задать наболевшие вопросы экспертам, поделиться своими идеями и виденьем дальнейшего сотрудничества.

Наряду с работой на площадке «Молодежки ОНФ» в рамках форума будут представлены проекты ОНФ «Дорожная инспекция ОНФ», «За честные закупки», а также экологические проекты. В программе форума также будут интерактивные мероприятия в формате флешмобов, конкурсов и др.

«Молодежка ОНФ» — это точка сборки идей, проектов и любых начинаний молодежи, которая сегодня не готова ждать помощи со стороны, а готова делать жизнь вокруг себя лучше своими руками уже сегодня. Эта новая платформа позволит максимальному числу молодых людей найти возможность для самореализации, независимо от политической, социальной или культурной принадлежности.

«Молодежка ОНФ» начала работу в августе 2017 года. В настоящее время в регионах РФ идет реализация конкурса «Не жди перемен! Твори перемены!» и «Образ будущего страны».

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