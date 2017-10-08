Москва, 8 октября, 2017, 13:11 — ИА Регнум. По информации территориальных органов МВД России 7 октября 2017 года в 30 субъектах Российской Федерации состоялось 35 согласованных с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления публичных мероприятий, организованных сторонниками ФБК с участием 1 880 человек.

Эдуард Бежанов ИА Красная Весна Митинг в Санкт-Петербурге

Наиболее массовые согласованные мероприятия прошли в Челябинске (150 чел.), Омске (140 чел.), Вологде (118 чел.), Барнауле (110 чел.).

В 25 субъектах Российской Федерации прошло 26 несогласованных мероприятий с участием 3 970 граждан.

В мероприятиях в Санкт-Петербурге участвовало 1 800 человек, в Москве — 800 чел., в Екатеринбурге — 200 чел., в Калининграде и Перми — по 150 чел.

В ходе проведения мероприятий по наиболее серьезным нарушениям общественного порядка составлен 71 протокол об административных правонарушениях.

В 17 территориальных органах МВД России в ОВД доставлялось 136 человек, 60 из которых обязаны явкой в суд после 8 октября.

Наибольшее количество граждан доставлялось в органы внутренних дел Ярославской (56), Липецкой (24), Брянской, Псковской областях (по 7), Краснодарском крае (12).

Во время проведения мероприятий в ОВД доставлялись граждане, допускающие грубые нарушения общественного порядка, призывая собравшихся к активным действиям при проведении несогласованного мероприятия, явно провоцирующие сотрудников полиции оскорблениями и угрозами, создающие помехи дорожному движению.

В частности, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге полиция задержала в центре Санкт-Петербурга 38 человек, нарушивших правила дорожного движения (ПДД) в субботу в ходе несанкционированного шествия по Литейному проспекту. Все нарушители отпущены после устного предупреждения.

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Кроме того, в Санкт-Петербурге два человека отпущены за участие в несогласованной акции. Они также отпущены в течение двух часов.

В среднем срок пребывания в ОВД задержанных граждан составлял от одного до двух часов. Все задержанные 7 октября отпущены, сообщают в МВД. В обеспечении правопорядка были задействованы свыше 5,2 тыс. сотрудников органов внутренних дел.

В отношении активных организаторов протестных акций и иных лиц, осуществлявших незаконную агитацию, до начала мероприятий составлено 14 административных протоколов, 11 — обязаны явкой в суд.

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