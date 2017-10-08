Москва, 8 октября, 2017, 12:53 — ИА Регнум. В блогах и соцсетях весь день 7 октября продолжался флешмоб с поздравлениями в адрес президента России Владимира Путина, которому в субботу исполнилось 65 лет. К эстафете подключились российские звезды спорта, шоу-бизнеса и кино. Поздравления оказались очень искренними, теплыми и весьма оригинальными.

Putin.kremlin.ru Владимир Путин

В день рождения Владимира Путина, которому исполнилось 65 лет, президента России поздравляют не только многочисленные коллеги из-за рубежа, но и звезды российского спорта и шоу-бизнеса. Все они очень активно подключись к своеобразной эстафете поздравлений.

Хоккеист Александр Овечкин пожелал Путину счастья, благополучия и здоровья. Овечкин принял эстафету от теннисистки Елены Весниной, которая пожелала российскому лидеру «здоровья и сил».

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