Владивосток, 8 октября, 2017, 12:31 — ИА Регнум. Почти 3 тыс. жителей 15 стран уже воспользовались возможностью удалённо и бесплатно оформить российскую визу для въезда в Свободный порт Владивосток. Упрощённый визовый режим был введён в СПВ ровно 2 месяца назад, с помощью него иностранцы могут оформить однократную деловую, туристическую или гуманитарную визу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минвостокразвития РФ.

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Такой режим способствует развитию Дальнего Востока России, уверены в ведомстве. Возможность получить электронную визу на въезд в Россию через СПВ есть у граждан 18 стран. Документ выдаётся бесплатно.

С начала действия программы выдачи электронных виз в Приморье по ним въехал 1301 человек — через морской пункт пропуска и международный аэропорт Кневичи. Из 2969 выданных виз 1532 получили граждане Китая, 649 граждан этой страны уже воспользовались выданными электронными документами, посетив Приморье. На втором месте Япония: визу получили 1017 жителей этой страны, въехали на Дальний Восток — 618. Популярная новая услуг СПВ также у граждан Марокко и Алжира: оттуда визы оформили 110 и 93 человека соответственно.

Одобрены также заявки на визы гражданам Индии, Сингапура, Туниса, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Катара, Турции, Мексики, Кувейта и КНДР.

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«Оформление электронных виз сделано доступно и удобно — достаточно оставить заявление на специальном сайте за четыре дня до даты предполагаемого въезда и в случае положительного решения — прилететь», — уверен в том, что оформить электронную визу просто, министр по развитию Дальнего Востока России Александр Галушка.

С 1 января 2018 года, получив электронную визу, можно будет приехать не только во Владивосток, но и на Камчатку и в Сахалинскую область. Принимать гостей в этих регионах назначены 11 пунктов пропуска, в том числе железнодорожные («Пограничный», «Хасан», «Махалино»), автомобильные («Полтавка», «Турий Рог»), морские («Зарубино», «Петропавловск-Камчатский», «Корсаков» и «Посьет»).

Как сообщало ИА REGNUM, упрощённый визовый режим действует в двух пунктах пропуска Владивостока в рамках СПВ с 8 августа.