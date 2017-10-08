Калуга, 8 октября, 2017, 12:07 — ИА Регнум. Завершился рабочий визит калужской делегации во главе с губернатором Калужской области Анатолием Артамоновым во французскую метрополию Монпелье-Средиземноморье.

ТРК «Ника»; Пресс-служба Калужской области Гербы на аллее городов-побратимов

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, 7 октября делегация приняла участие в торжественной закладке плит с гербами Калужской области и Обнинска на аллеи городов-побратимов.

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, выступая на церемонии закладки, подчеркнул, что в ходе визита удалось обсудить множество вопросов сотрудничества.

ТРК «Ника»; Пресс-служба Калужской области На церемонии выступил калужский губернатор Анатолий Артамонов

«В сотрудничестве важны не только документы, но и человеческие дружественные отношения. Россия и Франция были и остаются союзниками во многих направлениях. Французский бизнес стал надежным партером экономике области. Нужно подумать над тем, чтобы организовать прямое сообщение между Монпелье и Калугой. Это дало бы прекрасную возможность устанавливать дружеские связи, прежде всего молодежи», — сказал Анатолий Артамонов.

Глава администрации первого наукограда России — Обнинска Владислав Шапша отметил, что эта церемония стала очередным шагом дружбы двух городов, который приведет к установлению ещё более тёплых отношений между компаний и людьми.