* ИГ — запрещённая в России организация

Дамаск, 8 октября, 2017, 12:07 — ИА Регнум. Сирийская правительственная армия окружила одно из последних формирований боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в городе Эль-Маядин на востоке Сирии. Об этом сегодня, 8 октября, сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на военный источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Сообщается, что подразделения сирийской правительственной армии взяли под контроль населённый пункт Марат Эль-Фаукан на восточном берегу Евфрата и смогли замкнуть кольцо окружения террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в городе Эль-Маядин на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор.

Напомним, город Эль-Маядин, который находится в 45 километрах к юго-востоку от провинциального центра Дейр-эз-Зор, долгое время был форпостом боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на границе с Ираком. Через этот город шла активная переброска сил террористов из Ирака.