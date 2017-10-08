Киев, 8 октября, 2017, 11:16 — ИА Регнум. На Украине пассажирский поезд сообщением Николаев — Киев загорелся прямо во время движения. Об этом сегодня, 8 октября, сообщает пресс-служба Главного управления Государственный службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Николаевской области.

Dsns.gov.ua Горящий локомотив

Сообщается, что в 21:02 7 октября возле станции Новополтавка, что в Николаевской области, произошло возгорание локомотива поезда № 122 Николаев — Киев.

Начальник поезда и проводники сумели отцепить горящий локомотив и сразу приступили к тушению пожара. Окончательно ликвидировать пламя помогли прибывшие на место происшествия расчёты ГСЧС.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.