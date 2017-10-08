Астана, 8 октября, 2017, 11:17 — ИА Регнум. Самое важное событие для Казахстана на этой неделе случилось в субботу, 7 октября. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев на церемонии вручения государственных наград неожиданно выступил с критикой в адрес Казахстана и его президента Нурсултана Назарбаева.

Карта-флаг Киргизии

Вот отрывок из его речи, где президент Киргизии рассуждает о Казахстане:

«С утра я слышал аудиозапись, о том, как Торобаев (Бакыт Торобаев, кандидат в президенты Киргизии, накануне снявший свою кандидатуру в пользу другого кандидата, Омурбека Бабанова — ИА REGNUM ) говорит: «Вот, не забывайте как Сауранбаев прогнал Бакиева — надо отомстить! А мы — говорит — с Бабановым будем бизнес делать». Наша страна для этих кандидатов — это коммерческий комок! Это коммерческий комок! Я все равно проведу честные выборы. Каждый народ заслуживает своего правителя. Я понимаю, почему нам так хочет навязать именно таких руководителей казахская власть. Они любят Бакиева (Курманбек Бакиев, президент Киргизии с 2005 по 2010 год, пришёл к власти после свержения президента Аскара Акаева. В ходе революции апреля 2010 года был свергнут оппозицией и бежал из страны, находится в Белоруссии — ИА REGNUM )! Бакиевы до сих пор проводят у них свои праздники в Алма-Ате. Я неоднократно слышал от самых высших людей Казахстана, что Бакиев правильно расстреливал людей. Я это слышал. Не буду называть фамилий, потому что мы подаем казахскому народу плохой пример. Правильно уважаемый Нурсултан Абишевич говорит, что даже ВВП Алма-Аты в пять раз больше, чем ВВП всего Кыргызстана. Правильно. ВВП Казахстана больше ВВП Кыргызстана в 20 раз! И в среднем на одного гражданина Казахстана дохода в 10 раз больше чем в Кыргызстане. А почему тогда пенсии в Казахстане выше только в 1,5 раза, а не в 10 раз? А тарифы — в пять раз выше! Почему? Потому что разворовывают богатства Казахстана! Они уходят не народу Казахстана! И мы подаем плохой пример! Атамбаев подает плохой пример — он подает пример справедливой власти! У нас соседние области в Таласе живут не хуже, чем в Казахстане. А если бы мы получали на каждого в 10 раз больше доходов, и пенсии были бы выше в 10 раз! Потому что у меня не обогащались бы различные олигархи типа Утемуратова (казахстанский бизнесмен, занимал различные должности в администрации президента Республики Казахстан, с мая 2010 по март 2013 — специальный представитель президента Казахстана по вопросам сотрудничества с Киргизией — ИА REGNUM ). К которому на поклон ездят наши Бабановы, Сариевы (Темир Сариев, премьер-министр Киргизии с мая 2015 года по 11 апреля 2016 года — ИА REGNUM ) и другие. Я поддерживаю слова Назарбаева о том, он на встрече с Бабановым говорит: «Хорошо, если молодой президент будет в Кыргызстане!». Но у нас самый старший президент в президенты на сегодня на 20 лет моложе Назарбаева! А я на 16 лет с лишним. Так кому нужен молодой президент? Нам или Казахстану?

Казахи — наши братья! У нас одна кровь. Мы хорошо знаем историю. Казахи — это мы, которые больше 500 лет назад выбрали султаном себе чингизида. Но иногда такое чувство, что до сих пор чингизиды правят Казахстаном, а не казахи. Не надо к нам соваться учить — мы нашли свою дорогу. И эти надежды на то, что в Кыргызстане начнутся беспорядки, и опять надо будет Мотуева (Нурлан Мотуев, известный как «угольный король», киргизский оппозиционный деятель — ИА REGNUM ) показывать по телевизору — этому не бывать! Те, которые сегодня поют соловьями, я до первого декабря с каждым жёстко разберусь! Обещаю! Вы знаете мой характер! Если только я не погибну, как Темир Жумакадырович Курмангазиев — я с каждым разберусь!

У нас все доходы страны идут на наше государство. И надо хвастаться не ВВП и миллиардами, которые вы там пилите между собой семейками, кланами, олигархами, а надо гордиться тем, сколько сделано дорог, сколько построено школ! Если у вас духа не хватает даже помянуть в 100 лет погибших — больше половины казахов погибло — помянуть духа не хватает, надо не гордиться — стесняться и стыдиться!»

[Затем он повторяет часть своей речи на киргизском и добавляет ряд новых высказываний — ИА REGNUM ]

«Мы знаем, чьим кошельком является Утемуратов! Пусть дает деньги Бабанову, Сариеву, но нам такие ворованные деньги не нужны! Пусть лучше дает эти деньги своему народу — казахам! Я не дипломат. Есть много что сказать. Наверное, я и так лишнего наговорил, но остался месяц-полтора, и я по-другому буду говорить. Если наши соседи, соседние руководители, не очухаются, не опомнятся… Я горжусь, что я подал пример справедливой власти, честного президента! И в этом помогали мне такие, как Темир Джумакадыров (вице-премьер Киргизии, накануне погибший в ДТП — ИА REGNUM )»

В ответ на такие высказывания МИД Казахстана выступил с заявлением:

«Министерство иностранных дел Республики Казахстан в связи с высказываниями президента Кыргызской Республики А. Атамбаева от 7 октября 2017 г. в адрес руководства Республики Казахстан, распространенными в киргизских СМИ, заявляет решительный протест и считает их недопустимыми в отношениях между двумя дружественными государствами.

Выражаем уверенность, что безответственные, провокационные по своей сути и ложные утверждения в предвыборных целях президента Кыргызстана не смогут нанести ущерб многовековым узам дружбы и взаимной помощи между нашими странами.

Казахстанская сторона остается приверженной курсу на развитие традиционно братских отношений с кыргызским народом»

Надо отметить, что это уже далеко не первое некорректное, если не сказать хамское высказывание президента Киргизии в адрес Казахстана.

Akorda.kz Нурсултан Назарбаев и Алмазбек Атамбаев

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Особенно обострилось поведение политика после встречи главы Казахстана Нурсултана Назарбаева с Омурбеком Бабановым — одним из кандидатов в президенты Киргизии. При этом преемником нынешнего главы Киргизии Алмазбека Атамбаева считается его старый друг и сопартиец Сооронбай Жээнбеков, оставивший ради участия в выборах пост премьер-министра. Омурбек Бабанов является его основным соперником.

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Вслед за этим последовал обмен нотами между министерствами иностранных дел.

Интересно, что пока не был решен вопрос о выделении 100 миллионов долларов в виде невозвратного гранта Казахстана Киргизии, Алмазбек Атамбаев так высказывался о Назарбаеве (7 ноября 2014 года на встрече в Астане):

«Нурсултан Абишевич, я мало кого хвалю, но про Вас всегда хочется говорить только хорошее. Вы на самом деле, Нурсултан Абишевич, великий человек с щедрой душой и, наверное, Бог поэтому Вас любит, и наверное, поэтому Бог так много дает и Вам, и Казахстану. И не зря за эти годы такой рывок сделан в Казахстане», — сказал Атамбаев после того, как Назарбаев заявил о том, что подписал указ о награждении президента Киргизии орденом Дружбы.

«Я всегда приезжаю к Вам, для меня это всегда большое и радостное событие, потому что при каждой встрече чему-то учусь у Вас и не буду скрывать, конечно, многие проблемные вопросы я решаю с Вашей поддержкой», — добавил Алмазбек Атамбаев.

Он подчеркнул, что Киргизия находится в непростой ситуации.

«У нас довольно серьезные энергетические проблемы, и то, что в этой ситуации Вы решили помочь Киргизии и не только в этом вопросе, по многим другим вопросам, даже когда члены правительства говорят, что все-таки этот вопрос не стоило бы решать, Вы даете открыто команду — давайте поддержим Киргизию, поддержим наших братьев. Конечно, это навсегда остается и в памяти, в сердце. И за это Вам, конечно, громадное спасибо», — отметил президент Киргизии.

Атамбаев отметил, что ни разу не слышал со стороны президента Казахстана нареканий:

«Только слышу один вопрос: «Чем помочь? Как поддержать? Живите стабильно, живите мирно, процветайте». Вот это, конечно, трудно передать словами, тем более я не буду скрывать, разволновался, я Вам очень благодарен, Нурсултан Абишевич. Я думаю, весь народ Киргизии благодарен, и, я думаю, это останется на века в памяти нашего народа — Ваша постоянная поддержка», — сказал президент Кыргызстана в ходе IV заседания межгоссовета Казахстана и Киргизии.

ИА REGNUM уже освещал вопрос о том, почему Казахстану интересны выборы в Киргизии.

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Но ситуация становится всё сложнее. Дело в том, что Алмазбек Атамбаев за время своего правления настроил против себя большую часть элиты страны, поэтому ему крайне важно провести на пост президента своего ставленника Сооронбая Жээнбекова. Только это может гарантировать ему отсутствие уголовного преследования: еще ни один президент в истории современной Киргизии не избежал осуждения со стороны преемников.

Зачем же такой акцент Атамбаев делает на казахстанском вмешательстве в выборы? Есть довольно значительная вероятность, что если на выборах 15 октября в первом туре победит Омурбек Бабанов, то Атамбаев постарается оспорить результаты, объяснив их именно вмешательством Казахстана в процесс выборов. В случае же объявления второго тура Атамбаев постарается спровоцировать Казахстан на негативные действия, чтобы, играя на национальной гордости киргизов, мобилизовать их в пользу своего кандидата.

Kremlin.ru Алмазбек Атамбаев

Фактически он делает казахстано-киргизские межгосударственные отношения заложником предвыборной борьбы, что, разумеется, недопустимо. Надо понимать, что любому возможному победителю в борьбе за президентское кресло не уйти от того, что сделал Алмазбек Атамбаев: ухудшение отношений с Казахстаном уже обеспечено.

Немаловажен тут еще и момент личных взаимоотношений — Атамбаев позволил себе оскорбить лично Нурсултана Назарбаева, что также не улучшает ситуацию. Северная половина Киргизии транспортно полностью завязана на Казахстан, и казахстанская власть в любой момент может как закрыть границу, так и отключить Бишкеку интернет. То есть СДПК как политическая сила играет с огнем.

Интересна тут еще позиция России — не секрет, что именно Россия настояла на принятии Киргизии в ЕАЭС, несмотря на сопротивление Казахстана. Теперь же, если отношения между Казахстаном и Киргизией обострятся, у Казахстана будут вполне ожидаемые претензии. Но пока Россия никого из кандидатов не поддерживает, несмотря на все усилия Атамбаева.

В любом случае, до 15 октября осталась всего неделя.

Отметим, что за последние 25 лет в регионе это лишь второй случай личного противостояния между главами двух стран: предыдущее было между главой Таджикистана Эмомали Рахмоновым и президентом Узбекистана Исламом Каримовым.