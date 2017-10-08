Москва, 8 октября, 2017, 10:46 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил работников сельского хозяйства с их профессиональным праздником, а также отметил, что в текущем году в России ожидается рекордный урожай зерновых. Поздравительное обращение опубликовано сегодня, 8 октября, на сайте Кремля.

Урожай

«Прежде всего хочу поблагодарить всех тех, кто работает на селе, в полях и на животновод­ческих фермах, на перера­батывающих предприятиях, за ваш труд, труд непростой, напряжённый, но очень важ­ный и нужный. За ваше усердие, упорство и талант. Вы искренне любите свою землю и своё дело, умеете хозяйствовать забот­ливо, рачительно и пото­му добиваетесь успехов», — сказано в поздравительном обращении президента России.

Он отметил, что на сегодняшний день агропромышленный комплекс — одна из самых динамично развивающихся отраслей российской экономики. Также Путин констатировал, что в этом году ожидается рекордный урожай зерновых культур — 130 млн тонн.

«Причём таких пока­зателей удалось достичь не в самых благоприятных погодных условиях», — отметил президент.

Также российский лидер считает, что Россия подтверждает свой статус «ведущей зер­новой державы» и занимает лидирующие позиции в мире по экспорту пшеницы.

«Позитивная динамика и по другим направлениям, таким как производство свинины и мяса птицы, сбор масличных культур, сахарной свёклы, фруктов, овощей», — напомнил глава государства.

По мнению Путина, это хорошая тенденция, которая свидетельствует о возрождении искон­ных российских традиций. Он также заверил, что поддержка фермерского движения, как и в целом меры, направленные на раз­витие сельскохозяйственной отрасли, обязательно будет продолжена.