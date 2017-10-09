Горно-Алтайск, 9 октября, 2017, 10:57 — ИА Регнум. В средствах массовой информации на Алтае активно обсуждают итоги состоявшегося недавно заседания комитета Совета Федерации по регламенту, на котором сенаторы обсуждали вопрос «совершенствования качества питания и буфетного обслуживания» членов верхней палаты российского парламента.

Pxhere.com Котлеты

«Член Совета Федерации России Владимир Полетаев опять отличился. Новость о его очередном выступлении в парламенте страны прогремела во всех средствах массовой информации», — пишет, например, алтайская газета «Листок» и предлагает читателям фрагмент одной из публикаций «Коммерсанта»: «На заседании комитета Совета Федерации по регламенту члены верхней палаты обсудили вопрос «совершенствования» качества «питания и буфетного обслуживания» сенаторов. Первый зампред комитета Светлана Горячева пожаловалась на «низкое качество пищи», которую готовят в СФ.

«Пора нам заняться главным вопросом: что у нас тут, полуфабрикаты закупаются, потом их поджаривают и нам по сверхвысокой цене продают?» — спросила Светлана Горячева.

По ее словам, с этим вопросом к ней подходили многие сенаторы. Нужно «от аппарата комитета кого-то выделить, чтобы ходил, смотрел, что там подается», считает госпожа Горячева.

«Эти котлеты, которые можно в любой забегаловке, извините, за копейки купить… а тут это стоит сверхдорого», — добавила она.

Pixabay Мясная продукция

В этой связи Горячева предложила назначить в аппарате Совфеда сотрудника, который бы «ходил и смотрел, что же там подается». «Давайте всё же займемся качеством питания. Кабинет и площади — это хорошо, но всё же надо, чтобы качество питания было соответствующим», — заключила она.

«Абсолютно правильная постановка», — согласился зампред комитета Владимир Полетаев. Но решить этот вопрос, по его словам, оказалось непросто: только в этом году в комбинате питания сменились пять руководителей.

«Не с кем разговаривать. С одним начинаем, а он к концу дня уже не работает», — сказал сенатор. Вопрос, по его словам, нужно «поставить жестко», уже намечен «ряд административных мероприятий».

«Самый главный вопрос — это кадровая чехарда, которая влечет за собой непонятную безответственность и непонятную всем работу», — рассказал Полетаев.

Полетаев сообщил, что вслед за директором в комбинате сменился шеф-повар. Новый шеф в прошлом работал во Франции.

«Он порадует нас новым меню кухни, мы посмотрим, как все это будет», — добавил сенатор.

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Комитет по регламенту решил усилить внимание к качеству питания и провести в столовых мониторинг цен и продукции».

«Сразу же вслед за этим вовремя поддакнувший начальству Владимир Полетаев был назначен председателем подкомитета по контролю за обеспечением деятельности Совета Федерации, — продолжает повествование алтайское издание. — Подкомитет является новой структурной единицей комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности, в котором Полетаев занимает должность заместителя председателя. Кандидатуру парламентария утвердили на заседании комитета 26 сентября.

По официальным данным, в ведение подкомитета войдут вопросы по соблюдению стандартов финансового, материально-технического обеспечения деятельности членов Совета Федерации. Также подкомитет займется согласованием бюджетной сметы Совфеда, утверждаемой руководителем аппарата палаты, и контролем за ее исполнением. Кроме того, вверенная Полетаеву структура возьмет на себя вопросы предоставления межбюджетных трансфертов на возмещение расходов членов Совета Федерации и их помощников в субъектах России и субсидирования СМИ, учрежденных Советом Федерации. В число курируемых подкомитетом направлений также вошли меры финансового обеспечения приема делегаций и организация межпарламентского сотрудничества.

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Таким образом, Владимир Полетаев становится главным по котлетам в Совете Федерации, и теперь без него не обойдется ни одно застолье и банкет в стенах высшей палаты российского парламента. Мы гордимся своим земляком! Для того, чтобы понять, как важно сенаторам быть вовремя накормленными вкусными и горячими котлетами по приемлемым для них ценам, мы знакомим вас с меню столовой Совета Федерации, с его дикими сверхвысокими ценами, а также с декларацией о доходах сенатора Владимира Полетаева. При средней цене за порцию котлет в парламенте в 130 рублей его дохода хватит всего лишь на сто котлет ежедневно».

Далее в публикации приведены данные о стоимости блюд и декларация Полетаева за 2016 год. Из нее следует, что его доход составил 4 607 114,75 рублей.

Владимир Полетаев представляет в Совете Федерации правительство Республики Алтай с 2014 года. До этого работал в налоговых органах, органах исполнительной власти.