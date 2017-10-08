Москва, 8 октября, 2017, 10:20 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что его страна будет сотрудничать с Российской Федерацией вне зависимости от планов США. Об этом он заявил сегодня, 8 октября, во время встречи с представителями российских СМИ.

White House Дональд Трамп и король и Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд

Аль-Джубейра спросили, как соотносятся планы инвестиционного сотрудничества Эр-Рияда и Москвы с традиционным партнерством Саудовской Аравии с США. На это глава саудовского МИД ответил, что «санкции между Россией и Западом касаются России и Запада».

Он подчеркнул, что задача Саудовской Аравии — это развивать отношения с Россией по всему спектру направлений.

«Наши отношения с США находятся на уровне стратегического партнерства, но мы также хотим улучшения отношений с Россией, потому что хорошие отношения как с Россией, так и с США, и с Китаем пойдут на благо нашей стране, ближневосточному региону и всему миру», — подчеркнул аль-Джубейр.

Стоит отметить, что слова аль-Джубейра нельзя воспринимать на веру, так как Саудовская Аравия давно и много говорит о «намерении» развивать отношения с Россией и вкладывать в нашу страну деньги, но когда доходит до дела, оказывается, что речь идёт о банальной попытке Эр-Рияда «оплатить» сдачу российских национальных интересов.

Почему король Саудовской Аравии приехал в Москву за С-400?

Так, накануне аль-Джубейр заявил, что антироссийские санкции могут быть сняты «в скором времени», и что по этому вопросу Россия, Евросоюз и США должны сесть за стол переговоров. Учитывая позицию США и ЕС по Крыму и Донбассу данные переговоры могут означать только одно — США и ЕС будут требовать от России сдать Крым Украине, а также организовать фактическую капитуляцию Народных Республик Донбасса. Москва на это никогда не пойдёт.

Напомним, 4 октября в Москву прибыл король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд во главе своей многочисленной свиты. Он уже провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным.