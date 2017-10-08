Москва, 8 октября, 2017, 09:53 — ИА Регнум. В ходе матча первенства Професиональной футбольной лиги (ПФЛ — третий дивизон российского большого футбола) между владимирским футбольным клубом «Торпедо» и ивановским «Текстильщиком» произошёл скандал, связанный с откровенным произволом со стороны арбитра матча Петра Мирошниченко. Видеозапись инцидента опубликовано на YouTube-канале Томикс-ТВ online.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Арбитр

На 65-й минуте в ходе реализации углового удара было грубое нарушение правил со стороны игроков «Текстильщика», но арбитр Мирошниченко не выдал красную карточку и не назначил пенальти, хотя обязан был.

После розыгрыша стандарта мяч попал в руку защитнику, но арбитр Мирошниченко и тут не стал вмешиваться в игру, тем самым вновь грубо нарушив основополагающие правила футбола.

Нервы от столь грубого попрания основ футбола не выдержали у комментатора матча, пресс-атташе «Торпедо» Владимира Никольского.

Не стесняясь в выражениях он подверг критике действия, или вернее бездействие арбитра Мирошниченко.

«Ты что творишь? Это пенальти! За нарушение в штрафной площади дают штрафной? Пенальти стопроцентнейший. <…> Позор российскому футбольному корпусу. Штрафуйте меня за это. <…> Это позор российского футбола!» — эмоционально кричал Никольский.

Когда мяч попал в руку и арбитр снова никак не отреагировал, Никольский заявил, что не намерен продолжать комментирование матча.

«Смотрите футбол без комментатора. До свидания», — сказал он.

После завершения матча (игра закончилась вничью — 1:1) Никольский в интервью «Р-Спорту» заявил, что это далеко не первый случай такого рода в ПФЛ и попросил судейский комитет обратить пристальное внимание на работу судьи Мирошниченко.