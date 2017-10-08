Хабаровск, 8 октября, 2017, 09:11 — ИА Регнум. В Хабаровском крае на автодороге «Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре» перевернулся рейсовый пассажирский автобус. Об этом сегодня, 8 октября, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Хабаровскому краю.

Авария

Сообщается, что дорожно-транпортное происшествие произошло около 6:40 по местному времени. Рейсовый автобус двигался из Николаевска-на-Амуре в Хабаровск, в его салоне находились 44 пассажира.

На 131 километре трассы «Хабаровск — Комсомольско-на-Амуре"водитель допустил опрокидывание транспортного средства.

В результате опрокидывания серьёзно пострадала 70-летняя пассажирка автобуса. Она госпитализирована. О других пострадавших не сообщается.

Правоохранительные органы устанвливают все обстоятельства произошедшего.