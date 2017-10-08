Чита, 8 октября, 2017, 08:53 — ИА Регнум. В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело по факту столкновения рейсового автобуса и грузового автомобиля. Об этом сегодня, 8 октября, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Забайкальскому краю.

Sistak ДТП

Напомним, на федеральной трассе «Амур» в Забайкальском крае произошло столкновение рейсового автобуса с грузового автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель грузовика, 14 человек, находившиеся в автобусе, получили ранения.

По данному факты следователи УМВД по Карымскому району Забайкальского края возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).