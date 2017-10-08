Джидда, Саудовская Аравия, 8 октября, 2017, 08:30 — ИА Регнум. В Саудовской Аравии вооружённый мужчина атаковал королевский дворец в городе Джидда. Об этом сегодня, 8 октября, сообщает издание Arab News со ссылкой на представителя министерства внутренних дел Саудовской Аравии Мансура аль-Турки.

Al Jazeera English Вооружённый человек

Сообщается, что вооружённый автоматом Калашникова мужчина напал на королевский дворец в городе Джидда. Он подъехал к дворцу на автомобиле Hyundai, вышел и открыл стрельбу по сотрудникам охраны дворца. В результате нападения погибли два сотрудника охраны дворцы, ещё три человека получили ранения. Нападавший был ликвидирован охраной дворцы.

Выяснилось, что нападавший — 28-летний поданный королевства Мансур бин Хассан Аль-Амери. По данным саудовских правоохранителей, он не был ранее судим или замечен в связях с какими-либо террористическими группировками.

Напомним, Джидда — второй по величине город в Саудовской Аравии после столичного Эр-Рияда.

Примечательно, что король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд с 4 октября находится в Москве с официальным визитом. Он уже провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых, в частности, обсуждался вопрос о возможных поставках российского оружия в Саудовскую Аравию.