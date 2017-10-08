Владивосток, 8 октября, 2017, 08:02 — ИА Регнум. В Приморском крае за минувшие сутки спасателям удалось прекратить распространение огня на 23 участках лесного фонда. Об этом сегодня, 8 октября, сообщает пресс-служба департамента гражданской защиты администрации региона.

Лесной пожар

Сообщается, что на данный момент в Приморском крае действует 61 лесной пожар на общей площади более 1600 гектаров в 11 муниципалитетах. В тушении пожаров задействованы более 400 человек при 70 единицах техники, в том числе две группы краевых спасателей и добровольцы.

В семи городских округах Приморского края введён особый противопожарный режим.

Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Кавлеровском районе Приморья. Там действуют 13 лесных пожаров на площади более 350 гектаров. В районе был введён режим чрезвычайной ситуации.

На данный момент угрозы населённым пунктам района нет, но на дорогах сохраняется очень большая задымлённость.