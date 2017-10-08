Москва, 8 октября, 2017, 07:32 — ИА Регнум. Новый посол Соединённых Штатов Америки в Российской Федерации Джон Хантсман заявил, что его его главной целью на новом поприще будет «восстановление доверия между двумя ядерными сверхдержавами». Об этом сегодня, 8 октября, сообщает портал KSL.

Gage Skidmore Джон Хантсман

Ещё перед прилётом в Москву, выступая в Капитолии штата Юта, где он был губернатором, Хантсман заявил, что восстановить российско-американские отношение — это крайне сложная задача, решение которой не будет легким и быстрым.

«Но я думаю, что с доброй волей обеих сторон мы сможем начать эффективную совместную работу по решению нескольких ключевых вопросов», — отметил дипломат.

В начале октября Хантсман вновь подтвердил свою нацеленность на восстановление доверия между РФ и США, а также укрепление российско-американских отношений.

«В качестве посла США в России я намерен работать для восстановления доверия между нашими странами и укрепления двусторонних отношений на основе сотрудничества в общих интересах», — сказал Хантсман.

В Кремле заявили, что надеются на способность Хантсмана внести вклад в реставрацию двусторонних отношений «после того урона, который нанес им Вашингтон».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что российский лидер Владимир Путин является последовательным сторонником ренимации российско-американских отношений.

«Президент считает, что их улучшение принесет пользу всему миру, а не только Москве и Вашингтону», — пояснил Песков.

Напомним, Хантсман стал новым послом США в России, сменив на этом посту Джона Тефта, который возглавлял посольство США в России с 2014 года. Хантсман начал свою дипломатическую карьеру ещё в 1992 году, когда был назначен послом США в Сингапур. До этого он работал в администрации Рональда Рейгана в качестве помощника по кадровым вопросам.

С 2005 по 2009 года Хантсман был губернатором штат Юта, а затем стал послом США в Китае.