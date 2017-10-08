Мадрид, 8 октября, 2017, 05:10 — ИА Регнум. Ситуация с референдумом в Каталонии касается всей Европы. Об этом заявил премьер-министр Испании Мариано Рахой, сообщает El País.

Alex Muntada Демонстрация за независимость Каталонии

«Это является битвой Европы», — подчеркнул глава испанского правительства, говоря об обстановке в Каталонии.

Рахой добавил, что властям Испании необходимо выйти победителями из этой «битвы».

Читайте также: Представитель Мадрида впервые извинился за насилие полиции в Каталонии

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил о том, что провозглашение Каталонией независимости ни к чему не приведет — об этом позаботится Мадрид.

«Испания останется Испанией, и будет ею оставаться еще долго», — отметил он.

Рахой напомнил, что защита единства страны и национального суверенитета является обязанностью правительства, которое предпримет необходимые меры в нужный момент. Он также призвал власти Каталонии к отказу от «угрозы одностороннего объявления независимости» во избежание худшего развития событий и обратил внимание на то, что «имитация референдума» уже негативно отразилась на экономике страны.

Напомним, референдум о провозглашении независимости Каталонии от Испании прошел в регионе 1 октября, явка составила 43,03%. За независимость региона выступили 90,18% избирателей из почти 2,3 млн пришедших на референдум. Против отделения высказалось 7,83% каталонцев.

Читайте также: National Interest: Может ли Испания закончить так же, как Югославия?