Луксор, Египет, 8 октября, 2017, 04:52 — ИА Регнум. Египетские археологи приступили к расчистке входа в древнюю гробницу, обнаруженную в районе города Луксор. Об этом сообщает новостной портал «Йоум7».

Луксор

Неизвестное ранее захоронение находится на западном берегу Нила. Как пояснил руководитель отдела по делам памятников древности Луксора Талаат Абдель Азиз, проникновение в гробницу сопряжено с трудностями.

Входная дверь оказалась повреждена, в связи с чем необходимы работы по расчистке входа. Затем ученые смогут попасть внутрь и определить имя и возраст человека, для которого была построена гробница.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября на окраине египетской столицы была найдена часть обелиска фараонов высотой 2,5 м. Ученые считают, что обелиск был не ниже 5 м, а его возраст составляет 4 тыс. лет. Предположительно, он был сооружен в честь матери фараона Пепи II из шестой династии, который взошел на престол в возрасте шести лет.

На одну из сторон обелиска нанесены иероглифы и карта. Раскопки вблизи Каира продолжаются — специалисты рассчитывают найти остальные фрагменты памятника.

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