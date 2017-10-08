В Луксоре нашли неизвестную ранее гробницу
Луксор, Египет, 8 октября, 2017, 04:52 — ИА Регнум. Египетские археологи приступили к расчистке входа в древнюю гробницу, обнаруженную в районе города Луксор. Об этом сообщает новостной портал «Йоум7».
Неизвестное ранее захоронение находится на западном берегу Нила. Как пояснил руководитель отдела по делам памятников древности Луксора Талаат Абдель Азиз, проникновение в гробницу сопряжено с трудностями.
Входная дверь оказалась повреждена, в связи с чем необходимы работы по расчистке входа. Затем ученые смогут попасть внутрь и определить имя и возраст человека, для которого была построена гробница.
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Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября на окраине египетской столицы была найдена часть обелиска фараонов высотой 2,5 м. Ученые считают, что обелиск был не ниже 5 м, а его возраст составляет 4 тыс. лет. Предположительно, он был сооружен в честь матери фараона Пепи II из шестой династии, который взошел на престол в возрасте шести лет.
На одну из сторон обелиска нанесены иероглифы и карта. Раскопки вблизи Каира продолжаются — специалисты рассчитывают найти остальные фрагменты памятника.
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