Вашингтон, 8 октября, 2017, 04:01 — ИА Регнум. Госсекретарю США Рексу Тиллерсону иногда следовало бы действовать более жестко. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, комментируя по просьбе журналистов утверждения о размолвках, которые якобы присутствуют между ним и главой Госдепартамента.

DonkeyHotey Рекс Тиллерсон

«Иногда я хотел бы, чтобы он был более жёстким», — цитирует главу США The Hill.

Однако свои взаимоотношения с Тиллерсоном, сложившиеся к настоящему моменту, Трамп охарактеризовал как «очень хорошие». Президент США также опроверг предположения о том, что глава внешнеполитического ведомства собирается покинуть свой пост.

Напомним, в начале октября журналистка Кэрол Э. Ли рассказала о том, что в июле 2017 года госсекретарь Рекс Тиллерсон назвал президента США «придурком». Поводом для такой характеристики стали разногласия между Трампом и Тиллерсоном по ряду вопросов.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября стало известно о предложении советников и союзников Трампа заменить Тиллерсона директором ЦРУ Майком Помпео. Ранее глава США не раз подвергал слова Тиллерсона сомнению. По данным Washington Post, отношения Тиллерсона и Трампа достигли небывалого накала.

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