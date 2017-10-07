Торонто, Канада, 8 октября, 2017, 02:45 — ИА Регнум. Житель Канады выиграл в лотерею $31,3 млн. Такое сообщение опубликовано на сайте Lottery Canada.

Много денег

Речь идет о лотерее Lotto Max, общий призовой фонд которой составил более $40 млн. Имя победителя пока не названо, известно лишь, что он живет в провинции Онтарио. Отмечается, что в общей сложности участники лотереи потратили на билеты более $35 млн.

Еще один канадец выиграл в этой же лотерее $347 тыс., 101 человек получит выигрыш в размере $3,7 тыс. Кроме того, жители страны приобретают билеты лотерей Lotto 6/49 и Daily Grand, общие призовые фонды которых составляют около $2 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2017 года жительница американского штата Массачусетс Мэвис Вонзик выиграла в лотерею Powerball $758,7 млн. Такая сумма стала рекордной по объему на одного человека за все время существования лотерей в США. Женщина работала в медицинском учреждении, однако после того, как узнала о выигрыше, позвонила руководству и предупредила, что больше на работе не появится.

В июне калифорниец, имя которого не сообщалось, выиграл в этой же лотерее $447,8 млн. Его выигрыш стал десятым по величине за всю историю лотерей в США.

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