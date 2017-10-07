Мадрид, 8 октября, 2017, 01:55 — ИА Регнум. Власти Испании защитят единство страны и не допустят, чтобы провозглашение Каталонией независимости воплотилось в жизнь. Об этом в интервью газете El País заявил испанский премьер-министр Мариано Рахой.

ИА REGNUM Митинг в Барселоне сторонников единства Испании

«Правительство воспрепятствует, чтобы любое объявление независимости во что-то вылилось», — отметил он.

По мнению главы правительства Испании, стремление Каталонии к расширению автономии должно основываться на договорах, процесс должен быть мирным. Сторонникам автономии не стоит поддерживать радикалов и экстремистов, включая леворадикальную партию «Кандидатура народного единства» (CUP), добавил Рахой.

Премьер-министр подчеркнул, что «Испания останется Испанией, и будет ею оставаться еще долго».

Рахой напомнил, что обязанность правительства — защищать «единство страны и национальный суверенитет». В случае необходимости и в нужный момент власти предпримут необходимые действия, стремясь при этом к наименьшему ущербу.

Глава испанского правительства призвал власти Каталонии отказаться от «угрозы одностороннего объявления независимости», пояснив, что таким образом они избегнут худшего развития событий. Рахой отметил, что «имитация референдума» уже привела к негативным последствиям для экономики страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября каталонские власти объявили результаты референдума о независимости региона от Испании, который состоялся 1 октября. По данным Женералитата Каталонии, в голосовании приняли участие 2 млн 286 тыс. 217 избирателей, что составляет 43,03%. За независимость региона выступили 90,18% избирателей, не поддержали инициативу 7,83% каталонцев.

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