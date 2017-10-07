Вашингтон, 8 октября, 2017, 01:23 — ИА Регнум. В пятницу вечером, 6 октября, Хиллари Клинтон раскритиковала Facebook и Twitter за подстрекательство российских попыток повлиять на президентские выборы 2016 года и призвала к «новой доктрине» кибербезопасности.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хиллари Клинтон

«Это новый вид холодной войны — и всё только начинается», — сказала Клинтон в своем выступлении в Стэнфордском университете, как сообщает The Mercury News.

Она также заявила, что платформы для социальных сетей используются для «кибервойны» и должны делать больше, чтобы предотвратить их использование злоумышленниками.

«Пришло время для Twitter прекратить тянуть и оправдывать то, что его платформа используется как инструмент для кибервойны», — сказала бывший госсекретарь и кандидат в президенты от Демократической партии.

Как известно, Facebook, Twitter и Google находятся под пристальным наблюдением якобы из-за их использования в 2016 году российскими хакерами, стремящимися повлиять на президентские выборы.

Напомним, что в конце сентября Twitter проинформировал сотрудников комитета разведки Палаты представителей и Сената о том, как именно российские тролли и боты могли использовать платформу для влияния на выборы, но главный демократ в комитете Сената заявил, что их ответ был «недоказательным». «Им предстоит проделать еще много работы», — сказал сенатор-демократ Марк Уорнер.

В прошлом месяце Facebook признал, что связанные с Кремлем россияне якобы купили около 3000 политических объявлений, которые просмотрели 10 миллионов пользователей на их сайте во время выборов. Некоторые объявления были также замечены на сайте Instagram.

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг пообещал применить «более высокий уровень прозрачности» к рекламным инструментам компании, а Facebook даже опубликовал рекламу для конгресса и федеральных следователей, изучающих влияние России во время выборов.

Также напомним, что разведывательное сообщество пришло к выводу и пытается с помощью американских СМИ убедить общественность в том, что Россия пыталась повлиять на президентские выборы 2016 года, а Клинтон обвиняет Россию в том, что Россия намеренно «подтасовала выборы» против нее.

«Мы узнали, что на этой неделе некоторые из рекламных объявлений в Facebook предназначались специально для Мичигана и Висконсина», — сказала Клинтон в Стэнфорде, сообщает NBC.

«Выборы в двух штатах, которые решили исход выборов и в которых ситуация была на грани, были более сложными, чем мы знали… и предполагали наличие российской стратеги», — заявила Клинтон.

«Facebook — крупнейшая новостная платформа в мире, и с учетом этой огромной ответственности они должны нести ответственность за результат», — продолжила она.

Клинтон также утверждала, что «кибератаку на нашу жизненно важную инфраструктуру следует рассматривать как акт военной агрессии».

Разведывательный комитет Сената рассчитывает услышать показания и объяснения по этому вопросу от Facebook и Twitter и, возможно, даже Google уже 1 ноября.

Клинтон выступала в пятницу, 6 октября, в Стэнфордском центре в рамках рекламного турне для своей новой книги «Что случилось?» о президентских выборах 2016 года.