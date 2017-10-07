Москва, 8 октября, 2017, 01:18 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил президента России Владимира Путина с юбилеем и поблагодарил за внимание к проблемам столицы. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

Kremlin.ru Владимир Путин и Сергей Собянин

«Поздравляю нашего президента Владимира Путина с днем рождения. Здоровья, сил, успехов! Спасибо за постоянное внимание к Москве и москвичам», — говорится в сообщении.

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября главе Российского государства исполнилось 65 лет. Владимир Путин впервые стал президентом России в 2000 году, в 2004 году был переизбран на второй срок. В период с 2008 по 2012 год Путин являлся председателем российского правительства. С 2012 года вновь находится на посту президента страны.

По данным пресс-службы Кремля, Путина поздравили с юбилеем главы 11 стран, включая Финляндию, Сербию и Монголию. Как правило, свои дни рождения российский лидер проводит на работе.

Британская газета The Telegraph по случаю дня рождения Путина выпустила заметку с десятками фотографий, запечатлевших президента РФ на активном отдыхе. В материале Путин назван активным человеком («аction мan»).

В нью-йоркском ресторане Lucy's Cantina Royale 7 октября подавали особый «пятиэтажный» гамбургер, названный в честь Владимира Путина. Бургер больше привычных сэндвичей примерно шесть раз, для его приготовления используются несколько говяжьих котлет, острый майонез, острый соус шрирача, кориандр и лук.

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