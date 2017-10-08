Калининград, 8 октября, 2017, 10:42 — ИА Регнум. Калининград — самый западный областной центр Российской Федерации, город с богатой и трагической историей, а также один из самых популярных российских туристических центров. Ориентация на развитие внутреннего туризма в Калининграде существует не только на бумаге, но и подтверждается выбором путешественников: Калиниград осенью 2017 года вошел в пятерку самых гостеприимных городов России, а также в топ-10 лучших городов для поездок на выходные.

Марина Каширская ИА REGNUM Верхнее озеро

По официальным данным, регион ежегодно посещают более миллиона туристов, 77% из них — россияне. В преддверии чемпионата мира по футболу, который Россия примет в 2018 году, Калининград «наводит красоту», готовясь принимать иностранных гостей. Фасады домов покрылись строительными лесами, на ремонт дорог («А они у нас и до этого хорошие были», — заявляют местные жители) выехала спецтехника, а по дороге из аэропорта Храброво открывается вид на грандиозную стройку нового стадиона.

Впрочем, стройки и предупреждающие знаки хоть и вызывают недовольство у калининградцев, не мешают приезжим наслаждаться видами. Репортаж ИА REGNUM — о том, что можно и нужно посмотреть в одном из самых популярных городов «выходного дня».

В Калининграде находится несколько исторических музеев, один из которых, «Бункер», расположен в настоящем бомбоубежище и посвящен страницам Великой Отечественной войны и штурму города-крепости Кенигсберга. В 1945 году в этом оборонительном сооружении располагался штаб немецкого гарнизона, и здесь был подписан указ о капитуляции оборонявшихся в городе немецких войск.

В экспозиции музея представлены диорамы боев за Кенигсберг, реконструкция помещений немецкого штаба, а также экспозиции, посвященные жизни мирных жителей города в период штурма и письмам с фронта участников восточно-прусской операции. Отдельный зал в музее занимает экспозиция «Клады подземелий», включающая археологические находки на территории Кенигсбергского замка.

Королевские ворота — одни из семи сохранившихся ворот города, также входившие в систему городских укреплений. Сейчас в комплексе расположен музей. В боковых залах, где во времена работы ворот располагались солдатские казармы, сейчас работает экспозиция «Аптека трех королей» и выставка предметов, обнаруженных на месте ворот при раскопках. Еще одна экспозиция — в центральном зале — посвящена Великому посольству Петра Первого в Европу.

В 2004 году началась приуроченная к 750-летию Калининграда реконструкция, завершившаяся в 2005 году ровно к празднованию. В том же году ворота перешли в ведение Музея Мирового океана и получили хранителя — бронзовую скульптуру «Прусский кот», автором которой стала Людмила Богатова.

От Королевских ворот идет Литовский вал — часть сохранившихся укреплений города. В бывшей крепостной стене сейчас располагаются коммерческие предприятия и мастерские.

Рядом с Россгартенскими воротами располагается еще одно место паломничества туристов — музей янтаря в башне Дона. Торговля янтарем на территории нынешней Калининградской области процветала еще с каменного века. Сейчас Калининград по праву считается «янтарной столицей России» — здесь находится единственный в России музей янтаря, где хранится богатейшее собрание произведений искусства и украшений из разных эпох, а также геологическая и археологическая коллекции.

Музей организует международную биеннале авторских произведений из янтаря, лучшие из которых входят в экспозицию. Также на базе музея проходят лекции, конференции, мастер-классы, выпускаются книги. Изделия из янтаря являются «визитной карточкой» Калининграда и пользуются популярностью у туристов — магазины разных производителей в обилии расположены не только у музея, но и по всему городу.

Кафедральный собор — одна из визитных карточек Калининграда. Он располагается на острове Канта — сейчас в бывшем католическом храме сейчас разместился музейный комплекс: в большом органном зале проходят концерты, в одной из башен находится музей им. И. Канта, нумизматическая коллекция и Валленродтская библиотека. Также в соборе действуют две часовни.

Имя легендарного философа в Калининграде не просто увековечено, а практически стало брендом. Имя Канта носят музей кафедрального собора и Балтийский федеральный университет (перед которым расположен также и памятник), его портрет, выполненный из янтаря, хранится в музее в башне Дона, а цитаты из книг живут отдельной жизнью: их можно увидеть как в музейном магазинчике, напечатанными на футболках всех размеров, так и на лавочках на набережной Преголи — месте, на котором в любом другом российском городе с большой долей вероятности можно увидеть рекламный плакат.

Еще один им символов Калининграда, но уже с недоброй славой, — дом Советов, расположенный на огражденной территории на пересечении Ленинского проспекта и улицы Шевченко. Возводить его начали в 70-х года XX века, и сейчас это здание — один из самых выдающихся памятников советской архитектуры, но в то же время и один из самых известных «долгостроев».

Марина Каширская ИА REGNUM Дом Советов

Строительство шло почти 20 лет и уже близилось к завершению, но в 1991 году работы остановились. С тех пор Дом Советов в Калининграде с виду пустует, но на самом деле — живет своей внутренней жизнью. В начале 2000-х в здании снимали кино, потом его хотели превратить в арт-пространство, но в итоге к празднованию 750-летия Калининграда ограничились косметическим ремонтом — вставили стекла и покрасили фасад. До сих пор высотка привлекает любителей экстремального городского туризма не только из России, но из-за рубежа. Стоит ли говорить, что благодаря им новые окна оставались целыми недолго, и сейчас дом снова выглядит довольно пугающе? Судьба Дома Советов является одной из самых обсуждаемых тем в Калининграде: начиная судами с частным владельцем здания и заканчивая заявлением бывшего губернатора Цуканова, что Дом Советов нужно снести. Сейчас активно обсуждаются планы реконструкции дома.