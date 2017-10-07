Санкт-Петербург, 8 октября, 2017, 00:52 — ИА Регнум. Возбуждено уголовное дело в связи с трагическим инцидентом в Санкт-Петербурге 7 октября, когда скорая помощь не успела вовремя приехать на вызов к женщине из-за дорожных пробок, вызванных несанкционированной акцией сторонников Алексея Навального. Об этом сообщило Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу. Женщина скончалась, не дождавшись застрявших в пробке врачей.

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Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Это деяние наказывается исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

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По данным следствия, 7 октября из квартиры дома на Колокольной улице (соединяющей Владимирский проспект с улицей Марата в историческом центре Петербурга) была вызвана скорая помощь в связи с плохим самочувствием 55-летней местной жительницы.

«По указанному адресу были направлены врачи из Мариинской больницы. Однако проезд Невского проспекта был затруднен. В связи с этим по данному адресу была направлена другая бригада скорой помощи, которая констатировала смерть женщины», — сообщили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

ИА REGNUM поясняет, что кратчайшее расстояние от Мариинской больницы, расположенной на Литейном проспекте, до перекрёстка Владимирского проспекта и Колокольной улицы составляет всего 700 метров.

Однако в это время, около 19:00, на Литейный проспект с Марсова поля вышли несколько сотен участников несанкционированной акции сторонников Навального. Проспект был перекрыт сотрудниками полиции, которые произвели задержания нарушителей правил дорожного движения, выходивших на проезжую часть. Всего в отдел полиции было доставлено 38 человек. К 20:30 все они были отпущены после вынесения предупреждения.

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Временное перекрытие движения по Литейному проспекту отразилось на прилегающих городских магистралях, и прежде всего на Невском проспекте. Сочетание этих факторов, судя по всему, и привело к трагедии. Однако истинную причину предстоит установить следствию.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — добавили в следственных органах СКР по Санкт-Петербургу.