Москва, 8 октября, 2017, 00:36 — ИА Регнум. На 89-м году жизни скончался известный российский филолог, доктор филологических наук, академик РАН Вячеслав Иванов. Об этом 7 октября сообщила на своей странице в Facebook журналистка Мария Слоним.

Траур

Автор десятков научных работ Вячеслав Иванов почти 30 лет проработал в Институте славяноведения и балканистики. С 1989 по 1993 годы являлся директором Библиотеки иностранной литературы, параллельно возглавил Институт мировой культуры МГУ. Являлся профессором ряда зарубежных вузов: Стэнфордского университета и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

О дате и месте прощания с лингвистом пока не сообщается.