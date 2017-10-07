Вена, 8 октября, 2017, 00:02 — ИА Регнум. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (РФ), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шеффер (США) провели встречи с президентом Армении Сержем Саргсяном 6 октября и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 7 октября с целью подготовки встречи президентов и уточнили круг обсуждаемых вопросов.

president.am Серж Саргсян и Ильхам Алиев

Об этом говорится в заявлении посредников, опубликованном на официальном сайте ОБСЕ.

В заявлении сопредседатели отметили, что оба президента подтвердили готовность к достижению мирного урегулирования путем переговоров.

«Заинтересованные стороны позже представят информацию о встрече», — отмечают посредники по урегулированию нагорно-карабахского конфликта

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Пока неизвестно, когда именно состоится встреча на высшем уровне, но предполагается, что саммит состоится в течение текущего года.

Последняя встреча глав Армении и Азербайджана состоялась в июне 2016 года в Санкт-Петербурге. Ранее в том же году аналогичная встреча состоялась в Вене.

На тех встречах были согласованы предложения о размещении механизмов расследования инцидентов в зоне конфликта. Однако Азербайджан отказался подписать данное соглашение.