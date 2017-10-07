Санкт-Петербург, 8 октября, 2017, 00:07 — ИА Регнум. Главное управление Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области опровергает информацию о том, что сотрудники ОМОН Росгвардии 7 октября якобы применили физическую силу и спецсредства в отношении участников несанкционированной акции, в результате чего пострадала женщина.

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«Информация о применении силы сотрудниками ОМОН Росгвардии в Санкт-Петербурге является недостоверной», — подчеркивается в сообщении регионального главка Росгвардии, поступившем в ИА REGNUM.

В пресс-службе главка подтвердили, что петербургские омоновцы вместе с полицией обеспечивали правопорядок во время несанкционированной акции, устроенной вечером в субботу сторонниками Навального.

«Однако задержаний граждан сотрудники ОМОН не осуществляли, физическую силу и специальные средства не применяли», — заявили в ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Поэтому, пояснили в ведомстве, размещенная в СМИ информация о причинении сотрудниками Росгвардии телесных повреждений гражданам является недостоверной.

Ранее некая участница незаконной акции в Петербурге заявила «Новой газете», что ее якобы ударил дубинкой сотрудник Росгвардии, когда она «пыталась вступиться» за фотографа Давида Френкеля, который был временно задержан в ходе акции. По утверждению женщины, в результате удара дубинкой у нее произошло рассечение кожи, открылось кровотечение. Была вызвана скорая помощь, которая под присмотром полиции доставила ее в больницу.

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Как сообщалось, 7 октября полиция задержала в центре Санкт-Петербурга 38 человек, нарушивших правила дорожного движения в ходе несанкционированного шествия по Литейному проспекту. Все нарушители были отпущены после устного предупреждения, заявили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.