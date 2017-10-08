Великий Новгород, 8 октября, 2017, 08:17 — ИА Регнум. Стратегию социально-экономического развития Новгородской области дополнят разделом, посвящённым сфере экспорта. Как сообщили ИА REGNUM в региональном департаменте экономического развития, к разработке раздела привлекли предприятия-экспортёры, которые рассказали властям об основных внутренних и внешних барьерах, с которыми они сталкиваются.

Pixabay.com Экспорт

У ООО «ЮПМ-Кюммене Чудово» экспортируется 80% продукции — это фанера и щепа, а отходы производства новгородской компании сжигаются в Финляндии. По словам генерального директора предприятия Анатолия Жуковца, даже на утилизацию отходов нужна лицензия.

«Вопрос актуальный для всех экспортёров — склады временного хранения. Прошёл границу, и тебя направляют в отстойник. Склады были всегда, но зачастую они не нужны. Экспортёрам должны доверять: если мы больше двадцати лет экспортируем одну и ту же продукцию, то почему должны попадать на склады временного хранения?» — заявил Анатолий Жуковец.

С аналогичной проблемой сталкивается крупнейший производитель минеральных удобрений ПАО «Акрон», покупающий дорогостоящее оборудование.

«Но ведь никто лучше меня не позаботится о её сохранности», — отметил заместитель руководителя управления внешнего рынка ПАО «Акрон» Борис Ларионов. Он также сообщил, что предприятие перевозит продукцию железнодорожными вагонами и производит её оформление в электронной форме.

«Теоретически на таможенный пост можем не приходить, но вынуждены с кипой бумаг ехать на таможню, поскольку железная дорога не принимает груз к отправке без «живой» печати таможни», — заявил Борис Ларионов.

Предприятие по переработке речной рыбы ООО «Дельта-Стикс», поставляющее продукцию в Германию, США и Канаду, заявило о проблемах с экспортом в Европу.

«Проблем с Америкой нет, но при экспорте в Европу начинается политика. Надо проходить систему иностранного аудита, который гарантирует безопасность продукта», — заявил директор ООО «Дельта-Стикс» Александр Лукин.

В настоящее время заключение о том, что груз соответствует европейским нормам, выдает ФГБУ «Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры», альтернативы которому нет и работу которого новгородский бизнесмен считает несовершенной.

Из-за отсутствия на Северо-Западе России центра по контролю за лекарственными средствами у новгородской фармакологической компании ООО «Грумант» простаивают на таможне два груза. Руководитель компании Юрий Казенин также обратил внимание на то, что в Новгородской области нет органа, который бы подтвердил безопасность товара. Исследования продукции на безопасность, как отметили и другие экспортёры, проводятся только в Санкт-Петербурге и Москве, на что уходит много времени и средств.

Руководитель департамента экономического развития Новгородской области Евгений Богданов заявил, что все проблемы, озвученные экспортёрами, будут учтены при разработке экспортной стратегии.

Напомним, Новгородская область вошла в список регионов, в которых Российский экспортный центр в пилотном режиме будет внедрять региональный экспортный стандарт: предпринимателей намерены стимулировать к выходу на международные рынки, а в регионе должна быть создана необходимая инфраструктура. В настоящее время 190 новгородских компаний поставляют продукцию в 78 стран. Самые популярные рынки сбыта — Китай, США, Бразилия, Финляндия, Белоруссия. Популярными товарами для экспорта из региона является продукция химической промышленности, древесина и изделия из дерева, металлоконструкции, спецоборудование.