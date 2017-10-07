Новгородская область, 7 октября, 2017, 22:29 — ИА Регнум. В Новгородской области взят под охрану уникальный природный комплекс — муравьиный заказник «Зелёниха», расположенный в Окуловском районе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре регионального правительства, холмистый участок площадью около 170 га близ села Берёзовик знаменит тем, что на его территории расположены гигантские муравейники — высота некоторых достигает полутора метров.

Муравейник

На муравейники в «Зелёнихе» обратили внимание в 1971 году. Спустя 10 лет, в 1981 году, здесь была проведена инвентаризация, самые большие муравейники были огорожены, а их обитателей — северных лесных муравьёв, начали расселять искусственно.

Сейчас размеры муравейников в «Зелёнихе» варьируется от нескольких десятков сантиметров до метра и более. По всей площади памятника природы проложены хорошо заметные муравьиные тропы.

Памятник природы «Муравьиный микрозаказник «Зелёниха» был создан в 1987 году. Через 30 лет, в сентябре 2017 года, его объявили памятником природы регионального значения, а занимаемую им территорию — особо охраняемой природной территорией без изъятия земельных участков у собственников, владельцев и пользователей этих участков.

Напомним, что 23 сентября заповедная система Новгородской области отметила 40-летие создания государственных природных заказников и памятников природы: в 1977 году были образованы шесть постоянных заказников и 10 памятников природы. Спустя 40 лет статус особо охраняемых природных территорий в регионе носят 129 особо охраняемых природных территорий, в том числе государственный природный заповедник «Рдейский», национальный парк «Валдайский», 13 государственных природных заказников, 114 памятников природы. Они занимают площадь чуть более 7% территории Новгородской области.