Санкт-Петербург, 7 октября, 2017, 22:16 — ИА Регнум. По данным городского комитета здравоохранения, вызов с Колокольной улицы поступил около 19 часов в субботу. Карета скорой немедленно выехала к пациентке, однако на углу Невского и Литейного проспектов оказалась заблокирована. К ситуации подключились сотрудники ДПС, параллельно к женщине отправили вторую бригаду медиков из другого района. Тем не менее, вторая бригада по прибытии констатировала смерть женщины, сообщили журналистам в пресс-службе комитета здравоохранения.

Вадим Кондратьев Скорая помощь

В шествии по Литейному, по данным полиции, вместе с представителями СМИ участвовали около 1800 человек.

38 участников были задержаны за нарушение правил дорожного движения, и, после устного предупреждения, отпущены из отдела полиции.

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