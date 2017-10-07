Вашингтон, 7 октября, 2017, 22:13 — ИА Регнум. Пентагон назвал ложными заявления Минобороны РФ об использовании беженцев лагеря Рукбан в качестве «живого щита» американской военной базы в сирийском Эт-Танфе.

U.S. Army Американские солдаты

Такое заявление сделал представитель пресс-службе руководства американской операции «Непоколебимая решимость».

«И эти обвинения ложны, и заявление генерал-майора Конашенкова о перемещенных сирийцах в Рукбане неудачное, поскольку он знает, что наша общая цель — победить террористическую группировку ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и восстановить нормальную жизнь в стране», — заявил представитель пресс-службы.

При этом он так и не указал, в чем именно заключается ложность заявлений Минобороны России, а также не объяснил, что США считают «нормальной жизнью в стране», на территории которой их военные находятся без разрешения правительства этой страны и без необходимого в таких случаях мандата ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, генерал-майор Конашенков не раз заявлял, что рядом с американской военной базой в Эт-Танфе расположен крупнейший лагерь беженцев Рукбан, в котором находится не менее 60 тыс. беженцев из Ракки и Дейр-эз-Зора, «к которым американцы не подпускают гуманитарные конвои ни от сирийского правительства, ни от Иордании, ни от ООН и других международных организаций» и фактически используют его как «живой щит», одновременно вербуя там новых боевиков, которых они якобы обучают для борьбы с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).