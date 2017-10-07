Москва, 7 октября, 2017, 21:59 — ИА Регнум. Выдворение из Украины журналиста Вячеслава Немышева, который является сотрудником НТВ, напоминает «охоту на ведьм». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала НТВ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нация

«Немножко напоминает средневековую такую вот охоту на ведьм», — сказала дипломат.

По ее словам, журналиста НТВ «забрали с улицы по звонку и по требованию какого-то гражданина, которому он не понравился».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 октября 2017 г. СБУ приняла решение о принудительной высылке сотрудника телеканала НТВ Вячеслава Немышева из Украины в РФ. В ведомстве пояснили, что поводом для задержания сотрудника СМИ стало совершение мелкого правонарушения.

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