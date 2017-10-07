Страсбург, Франция, 7 октября, 2017, 21:44 — ИА Регнум. Выборы нового председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) назначены на 9 октября и пройдут в Страсбурге, сообщается 7 октября на сайте ассамблеи.

Adrian Grycuk Зал заседаний ПАСЕ

Нынешний председатель ПАСЕ Педро Аграмунт официально покинул свой пост 6 октября. На его место был временно назначен первый вице-председатель Роджер Гейл.

Напомним, 28 апреля 2017 года Бюро ПАСЕ выразило вотум недоверия Педро Аграмунту после его мартовской поездки в Сирию вместе с депутатами Госдумы России по приглашению спикера законного сирийского парламента Хадии Халафа Аббаса.

Летом в регламент ПАСЕ внесли поправки об объявлении импичмента председателю организации, так как Аграмунт должен был оставаться на посту спикера ПАСЕ до января 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, после того, как российскую делегацию в январе 2015 года лишили права голоса в ПАСЕ и права участвовать в руководящих органах и миссиях, Россия вышла из ПАСЕ и с тех пор не участвует в этой бесполезной международной структуре.