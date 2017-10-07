Львов, Украина, 7 октября, 2017, 21:35 — ИА Регнум. Во Львове отменили концерт украинского исполнителя Сергея Бабкина, который ранее выступал в Крыму. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский радикал

Концерт должен был пройти в субботу, 7 октября, в клубе «Малевич».

"Мероприятие было отменено после длительных протестов и неудачных переговоров артиста и музыкантов с протестующими», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав России после референдума, на котором более 90% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины. Народное голосование стало реакцией на государственный переворот в Киеве в феврале 2014 г.