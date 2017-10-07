Киев, 7 октября, 2017, 21:14 — ИА Регнум. Причины «патриотической истерики» в раде по поводу принятия законов о «реинтеграции оккупированного Донбасса» и о продлении особого статуса отдельных регионов Донецкой и Луганской областей понятны только «местным», то есть тем, кто варится в этом «соку», считает эксперт по Украине Александр Зубченко:

Thessaly La Force Драка

«Со стороны кажется, что просто дурдом усилился: патриоты в камуфляже из «Народного фронта» бешено сражаются с патриотами из «Сводобы» и «Самопомощи». «Свободовец» Левченко кидает дымовую шашку. «Комбат» Тетерук бросается ее выносить, по пути дав по затылку Семену Семенченко из «Самопомочи». Крики, блокировки, взаимные обвинения в «работе на Кремль». Да, это дурдом. Но в нем есть своя логика. Необходимо просто разложить все по полочкам».

Первым эксперт выделил тот факт, что Порошенко и компания получили команду из Госдепартамента США продлить действие закона об особом статусе Донецкой и Луганской областей и закончить с так называемой «антитеррористической операцией»:

«Они, конечно же, «патриоты», но кусать руку американцев боятся. Плюс их четко сориентировали: только Минские соглашения. Усвоили? Вот и идите прямо, куда послали».

Во-вторых, говорит Зубченко, во время правления «лидера нации» сформировалась группа «ультра-расовых патриотов» во главе с министром внутренних дел Арсеном Аваковым:

«Это официальный фашистский полк в составе МВД «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), неформальные фашисты «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) плюс играющие в оппозицию к президенту представители партии «Самопощь» и остатки «Свободы». У них концепция следующая: «Минские соглашения — полная зрада». Необходимо: а) ввести военное положение; б) создать ядерное оружие; в) силой оружия освободить Донбасс».

В-третьих, политолог полагает, что Петр Порошенко согласовал с США пункт, согласно которому вся полнота власти в «зоне конфликта» переходит от «Антитеррористического штаба» к «Объединенному командованию», «во главе, естественно, с самим Петром Алексеевичем. И ему же подчиняется Национальная гвардия и национальная полиция — аваковские силовые структуры. Следовательно, вся контрабанда из Донбасса, Луганска и России пойдет мимо «орлов Авакова».

«Поэтому перед парламентом собрались штурмовики из «Национального корпуса». Против них выстроились спецназовцы Нацгвардии. Неформальное крыло (радикалы) Авакова против «официалов» Авакова. Шоу в чистом виде. Но громкое и эффектное. Немногочисленные «свободовцы», тоже принимавшие участие в акции, быстро убежали. Они поняли, что именно их будут бить. И те, и т. е. Ко второму чтению ситуация с подчинением Нацгвардии и полицией должна проясниться.

Ну, а «Самопомощь» с радостью присоединилась к процессу, поскольку «плюнуть» в Порошенко, обвинив его в измене — это для них «святое». Они мстят за унижение их лидера — мэра Львова Андрея Садового во время «мусорной блокады», — заключает Александр Зубченко.

Напомним, 6 октября верховная рада в первом чтении приняла закон «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», который предусматривает внедрение особого порядка местного самоуправления в Донецкой и Луганской областях Украины сроком на один год с момента принятия закона.

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Обсуждение документа и его принятие сопровождалось акциями протеста правых радикалов, выступающих против закона о «реинтеграции Донбасса» у стен верховной рады. Митингующие жгли файеры, поджигали дымовые шашки и устраивали стычки с правоохранителями.

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