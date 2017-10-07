Москва, 7 октября, 2017, 21:10 — ИА Регнум. Благодаря производителям минеральных удобрений в этом году будет получен рекордный валовый сбор и зерна и других сельскохозяйственных культур. Об этом сообщил директор департамента растениеводства Минсельхоза России Павел Чекмарев, выступая на научно-практической конференции «Повышение эффективности применения минеральных удобрений и проведение химической мелиорации — условия сохранения и восстановления плодородия почв» в рамках выставки «Золотая осень — 2017».

Урожай

По словам Петра Чекмарева, фактор удобрений и химических средств защиты растений в производстве сельхозпродукции может достигать 35−40%.

Однако, несмотря на ежегодный рост объемов применения удобрений, ситуация далека от идеала. Российские аграрии вносят в среднем 37 кг/га, в то время как в США этот показатель — 120 кг/ га, а в Китае — 360 кг/га.

По данным Российской ассоциации производителей удобрений, накопленные ресурсы минеральных удобрений у отечественных сельхозтоваропроизводителей составляют более 3 млн тонн действующего вещества. По данным РАПУ, 3 млн тонн — это «важный барьер», и производители удобрений, реализующие масштабные инвестиционные программы по вводу новых производств, готовы ответить на любой вызов по спросу со стороны российских аграриев.

Российских коллег поддержал Директор аграрного комитета IFA Патрик Хеффер, указавший, что потенциал урожайности зерновых в Европейской части используется лишь на 50%. А, например, по уровню содержания протеина отечественная пшеница находится далеко позади западных стран. И виноват в этом не климат, а экономия на агрохимии.

«Есть и случаи использования отдельных видов удобрений сверх меры, с нарушением агротехнологии, — отметил исполнительный директор Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Игорь Калужский, — В результате производители получают низкокачественную продукцию, которую не могут продать даже по самой низкой цене. Российские сельхозпроизводители просто обязаны более широко применять комплексные удобрения. Они содержат и фосфор, и калий и микроэлементы, необходимые для сбалансированного питания качественных культур, в том числе, и пшеницы».