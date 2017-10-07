Лондон, 7 октября, 2017, 20:57 — ИА Регнум. В итоге наезда автомобиля на пешеходов в Лондоне 7 октября пострадали одиннадцать человек, сообщает пресс-служба лондонской Скорой помощи.

Цитата из к/ф «Город грехов». Реж. Роберт Родригес, Фрэнк Миллер, Квентин Тарантино. 2005. США Наезд

При этом уточняется, что девять из них с различными травмами были доставлены в медицинские учреждения. По заявлению медиков, почти у всех пострадавших от наезда отмечены травмы головы и ног.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 7 октября в лондонском районе Южный Кенсингтон автомобиль на тротуаре у Музея естественной истории сбил несколько пешеходов и рекламный стенд.

Водитель автомобиля был задержан полицейскими, которые пытаются выяснить мотивы его поступка. Ранее сообщалось, что полиция пока не рассматривает этот инцидент как теракт.

Напомним, в различных городах Европы уже неоднократно происходили террористические акты, при которых экстремисты на различном автотранспорте врезались в толпы пешеходов.