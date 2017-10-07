Луганск, 7 октября, 2017, 20:50 — ИА Регнум. Если президент Украины Петр Порошенко считает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) занимают третье место по силе в Европе, то второе место должна занимать армия Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом, как передает РИА «Новости», заявил глава ЛНР Игорь Плотницкий на торжественном мероприятии, посвященном третьей годовщине образования Народной милиции.

Glava-lnr.su Парад Народной милиции ЛНР

«Если Порошенко хвастается, что у него третья армия по силе в Европе, то если мы его с вами дважды били, тогда у нас, по его логике, вторая армия в Европе, — говорит Плотницкий. — Ну, а первая вы знаете у кого».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война на Украине вспыхнула в апреле 2014 г. после того, как жители Донбасса не поддержали госпереворот в Киеве.

Новые власти Украины направили националистические батальоны и ВСУ против мирных жителей Донецкой и Луганской областей.