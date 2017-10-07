Плотницкий ответил Порошенко: Армия ЛНР является второй по силе в Европе
Луганск, 7 октября, 2017, 20:50 — ИА Регнум. Если президент Украины Петр Порошенко считает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) занимают третье место по силе в Европе, то второе место должна занимать армия Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом, как передает РИА «Новости», заявил глава ЛНР Игорь Плотницкий на торжественном мероприятии, посвященном третьей годовщине образования Народной милиции.
«Если Порошенко хвастается, что у него третья армия по силе в Европе, то если мы его с вами дважды били, тогда у нас, по его логике, вторая армия в Европе, — говорит Плотницкий. — Ну, а первая вы знаете у кого».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война на Украине вспыхнула в апреле 2014 г. после того, как жители Донбасса не поддержали госпереворот в Киеве.
Новые власти Украины направили националистические батальоны и ВСУ против мирных жителей Донецкой и Луганской областей.