Киев, 7 октября, 2017, 20:38 — ИА Регнум. Законопроект о «реинтеграции Донбасса», внесённый в парламент президентом Украины Петром Порошенко, приняли в первом чтении 6 октября, что уже само по себе характеризует его драматичность, так как пятница — не пленарный день, депутаты собрались специально, считает эксперт и постоянный автор ИА REGNUM по Украине Андрей Стеценко.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

Он отмечает, что возмущение депутатов законом, в котором Россия названа «агрессором», который «оккупировал территории Донецкой и Луганской областей» с использованием регулярных войск и иррегулярных формирований, вызвали два момента.

Во-первых, это Минские соглашения.

«Украинские политики, которым плевать не только на свои законы, европейские нормы и традиции, в частности, по языковым правам диаспор, и, наконец, даже на собственную Конституцию, почему-то очень боятся сделать Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе частью законодательства Украины. Словно бы они собирались их исполнять», — говорит аналитик. А во-вторых, в законопроекте не был упомянут Крым, а он ведь, по их мнению, тоже «оккупирован».

В результате договорились, что Минских соглашений в окончательном варианте проекта закона не будет, документ оперативно направлен на подготовку ко второму чтению, а о Крыме, наоборот, добавят. Однако даже при этом законопроект приняли с очень небольшим перевесом по голосам, 233 при 226 необходимых.

«Шуму от законопроекта действительно вышло много, толку — меньше. Сообщается, что закон позволит парламенту дать согласие на использование ВСУ на Донбассе. Они и без того там находятся с 2014 года. Россия объявлена «агрессором»? Верховная рада голосовала за это ещё в январе 2015 года. И фиксация в законе в практическом смысле в данном случае мало что меняет, поскольку конфликт всё равно пытаются разрешить вне рамок национального законодательства Украины. А для внутреннего пользования Украина может изгаляться как угодно. Например, жителям республик Донбасса придётся брать разрешение на поездки не в СБУ, а в специальном штабе, который этим же законом и создаётся — пожалуй, единственный зримый эффект.

Зато нужно сказать, что хоровод вокруг закона о «реинтеграции Донбасса» притушил куда более значимый информационный повод — принятие в начале недели пенсионной реформы. Хотя слово «реформа» тут лишнее, правильнее было бы считать это грядущей отменой пенсий подавляющему числу украинцев. Теперь на неё смогут претендовать только те, чей страховой стаж к 65 годам будут составлять не менее 35 лет, то есть пенсия станет привилегией бюджетников, остальным придётся копить на старость самостоятельно. И националисты этот главный итог недели удачно скамуфлировали криками, потасовками и дымом файеров», — считает Андрей Стеценко.

Напомним, 6 октября депутаты верховной рады Украины большинством голосов приняли закон «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», предусматривающий внедрение особого порядка местного самоуправления в Донецкой и Луганской областях Украины сроком на один год с момента принятия закона. В тексте документа Россия названа агрессором.

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В дни обсуждения и принятия закона у здания верховной рады прошли митинги неонацистов, выступающих против закона о «реинтеграции Донбасса». В ходе стычек с правоохранителями были задержаны лидеры националистических движений, в том числе Сергей Филимонов. Позже они были отпущены.