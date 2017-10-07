Три истребителя ВВС США совершили экстренную посадку в Японии
Токио, 7 октября, 2017, 20:21 — ИА Регнум. В Японии совершили вынужденную посадку три американских истребителя F-16. Об этом сообщает NHK.
U.S. Air Force
Истребитель F-16
Инцидент произошел в субботу, 7 октября, в аэропорту Комацу в префектуре Исикава. По последним данным, в результате ЧП никто не пострадал.
Отмечается, что причиной экстренной посадки воздушных судов, приписанных к американской военно-воздушной базе Мисава, могла стать неисправность двигателя одного из самолетов.
В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.