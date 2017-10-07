Токио, 7 октября, 2017, 20:21 — ИА Регнум. В Японии совершили вынужденную посадку три американских истребителя F-16. Об этом сообщает NHK.

U.S. Air Force Истребитель F-16

Инцидент произошел в субботу, 7 октября, в аэропорту Комацу в префектуре Исикава. По последним данным, в результате ЧП никто не пострадал.

Отмечается, что причиной экстренной посадки воздушных судов, приписанных к американской военно-воздушной базе Мисава, могла стать неисправность двигателя одного из самолетов.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.