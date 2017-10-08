Канны, Франция, 8 октября, 2017, 19:03 — ИА Регнум. На международном рынке аудиовизуального контента MIPCOM в рамках «Российской революции контента» 16 октября состоится презентация телеканала НТВ. В этот же день канал представит сериал «Хождение по мукам».

Цитата: кадр со съемок фильма «Хождение по мукам» В роли Вадима Рощина — Павел Трубинер (слева), Иван Телегин — актер Леонид Бичевин

Международных партнеров и гостей НТВ познакомят с оригинальными форматами и новыми сериалами, дистрибьюторами которых стали компании Dori Media и Armoza Formats.

Один из ключевых проектов — многосерийный художественный фильм «Хождение по мукам» по мотивам романа Алексея Толстого. История повествует о событиях 1914—1919 годов и судьбах русской интеллигенции на историческом переломе.

«Экранизация великого романа Алексея Толстого требовала максимальной исторической проработки, чтобы воссоздать целую эпоху на протяжении двенадцати серий, — отметил генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн. — Очень приятно, что именно он будет показан в первый день Каннского рынка международным каналам, продакшенам и дистрибьюторам при поддержке нашего международного партнера Dori Media».

Режиссером сериала выступил Константин Худяков, сценаристом — Елена Райская. Главные роли исполнили Анна Чиповская, Юлия Снигирь, Леонид Бичевин и Павел Трубинер.

Съемки сериала стартовали в октябре прошлого года в Санкт-Петербурге. Именно здесь начинают развиваться события. В историческую атмосферу ХХ века погрузились также Москва, Пятигорск и Архангельск.

Финальные кадры телеромана отсняли в Павловске. Специально для съемок на площадку привезли паровоз 1904 года из музея РЖД. Реквизит понадобился для сцены захвата поезда бандой Махно. Именно она и поставила точку в съемках телесериала.

Напомним, выставка MIPCOM пройдет в Каннах с 16 по 19 октября. Её посетят крупнейшие игроки мировой развлекательной индустрии. По словам организаторов, участниками рынка станут около 14 тыс. человек.