Киев, 7 октября, 2017, 19:58 — ИА Регнум. Украинский эксперт Сергей Белов в интервью корреспонденту ИА REGNUM поделился своим видением последних событий в верховной раде Украины и общим контекстом происходящих в последние дни на Украине событий.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

По словам эксперта, любая акция протеста на Украине, не касающаяся личных интересов её граждан, является формой борьбы политических группировок за власть, а организаторов акции в принципе не волнует ни конкретное решение правительства или президента, ни принимаемый верховной радой закон и заложенный в нём смысл. Они собирают массовку исключительно ради того, чтобы раскачать ситуацию в стране, на этой волне заработать рейтинговые очки и, в конечном итоге, прийти во власть. Аналитик отмечает, что просто так, в защиту своих прав и свобод простые украинцы «больше трёх» не собираются, протестные акции давно превратились в «бизнес» для люмпенизированного населения Украины.

«По поводу принятия закона «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» массовка протестовала не потому, что он хорош или плох для Киева, а потому, что оппозиции необходимо было заявить о себе. Шоу прошло успешно. Все засветились и обозначили свою позицию. Порошенко плохой, оппозиция хорошая и патриотичная», — считает Сергей Белов.

Он также говорит о том, что проблема Украины не в законах и не решениях, принимаемых в Киеве, а в том, что от них ничего не меняется:

«Киев не в состоянии силовым путём захватить Донбасс, поскольку этого не допустит Россия. Именно по этой причине начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко на днях сделал заявление о возможной потере при попытке военным образом захватить Донбасс около десяти-двенадцати тысяч военных и гражданских лиц.

Таким образом, он вроде бы подтвердил тиражируемый миф о самой боеспособной армии в Европе, но в тоже время объяснил причину нежелания прибегать к силовому сценарию. Конечно, режим Порошенко меньше всего беспокоят потери армии и гражданского населения: в Киеве панически боятся Путина и на полном серьёзе считают, что он может ввести войска на Украину».

Вместе с тем, уверен Белов, без войны, объясняющей все существующие украинские проблемы, Порошенко трудно удержаться у власти.

«По этой причине режим перенёс войну в информационное пространство. Назвали Россию в законе агрессором? — Отлично, это уже победа. Теперь будут искать новую тему для муссирования в информационном пространстве. Будут рассуждать о необходимости введения визового режима, запрете политикам посещать Россию или разрыве дипломатических отношений с Москвой. За три с лишним года Порошенко убедился, что фокус с «гибридной войной» работает, а, значит, он его будет повторять до последнего дня своего президентства.

Эта агония будет продолжаться ровно до тех пор, пока до абсолютного большинства граждан «незалежной» не дойдёт, что украинский проект государства в существующем формате закрыт. Не Киев имеет право выдвигать условия Донбассу, а Донецк и Луганск Киеву. Поскольку с нынешним киевским режимом говорить не о чем, то противостояние будет продолжаться до его смены или до распада украинского псевдогосударства.

И не важно, что следующий режим будет ещё менее договороспособный. Россию это волнует меньше всего, поскольку должно волновать украинцев. Вопрос их физического выживания зависит от нормализации отношений с Россией, которые в свою очередь завязаны на прекращение войны на Донбассе», — считает эксперт по Украине Сергей Белов.

Напомним, 6 октября закон «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» набрал необходимое число голосов от депутатов верховной рады и был принят в первом чтении. Таким образом, внедряется особый порядок местного самоуправления в Донецкой и Луганской областях Украины сроком на один год с момента принятия закона.

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В законе оговорено, что особый порядок местного самоуправления вступит в силу только после вывода с территории Украины всех «незаконных вооруженных формирований, их военной техники, боевиков и наемников». Россия в документе названа агрессором, закон исключает права России на отдельные территории Донецкой и Луганской областей, термин АТО предложено заменить на «операцию по обороне Украины». Руководство операциями возложено на объединенный оперативный штаб ВСУ.

Также ИА REGNUM напоминает, что 5 и 6 октября у стен верховной рады проходили митинги неонацистов против закона о «реинтеграции» Донбасса. В день принятия закона на митинг вышли, по разным оценкам, от 20 до 100 человек. Митингующие жгли файеры, происходили столкновения с силовиками, были задержаны, а позже отпущены лидеры националистических движений Сергей Филимонов и Всеволод Терентьев.