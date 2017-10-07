Санкт-Петербург, 7 октября, 2017, 19:56 — ИА Регнум. На 50-м году жизни скоропостижно скончался спортивный директор санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Константин Сарсания. Об этом сообщается на официальном сайте «сине-бело-голубых».

soccer.ru Константин Сарсания

"Константин Сарсания запомнится всем, кто его знал, как открытый, позитивный и дружелюбный собеседник, большой профессионал и отличный человек, — говорится в сообщении. — «Зенит» выражает соболезнования родным и близким Константина Сарсании».

Причины смерти футбольного специалиста пока неизвестны.

Константин Сарсания родился 11 июня 1968 года в Москве. Бывший футболист, после окончания спортивной карьеры, работал агентом и тренером. В 2006 г. он был приглашен в «Зенит» на должность спортивного директора, а с 2008-го стал советником президента клуба по вопросам трансферной и селекционной политики. С 2010 года Сарсания работал в Российском футбольном союзе (РФС) советником по спортивным вопросам президента РФС. В 2017-м экс-футболист вернулся в «Зенит».