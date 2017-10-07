Анкара, 7 октября, 2017, 19:51 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Эрдоган 9 октября отправится с официальным визитом в Сербию, сообщает 7 октября пресс-служба главы турецкого государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

По приглашению президента Сербии Александра Вучича турецкий президент Реджеп Эрдоган совершит 9−11 октября официальный визит в Сербию.

«Президент Эрдоган после завершения визита на Украину посетит 9−11 октября с официальным визитом Сербию по приглашению ее президента Александра Вучича. В ходе визита будут подписаны соглашения, нацеленные на углубление двухсторонних отношений, а также будет проведен турецко-сербский деловой форум», — указано в сообщении пресс-службы президента Турции Эрдогана.

Кроме того, запланированы встречи с Вучичем, председателем парламента Сербии Майей Гойкович, а также посещение города Нови-Пазар.

Стоит отметить, что визит в Сербию президента Турции, находящегося сейчас на Украине, произойдет практически сразу после встречи 7 октября в Белграде помощника президента России Владислава Суркова со специальным представителем госдепа США по украинским вопросам Куртом Волкером.

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич в эфире национального телеканала РТС 7 октября заявил, что сам факт проведения переговоров Суркова и Вокера в Белграде свидетельствует об «изменившейся к лучшему внешнеполитической позиции Сербии», хотя и не сообщил никаких подробностей этой встречи.